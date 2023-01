Gilson Abreu/AEN

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) fechou 2022 em R$ 1,189 trilhão. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o valor é o segundo maior da série histórica, iniciada há 34 anos. O faturamento das lavouras foi R$ 814,77 bilhões e o da pecuária de R$ 374,27 bilhões.



O Paraná aparece no estudo com o terceiro maior valor, praticamente empatado com São Paulo. O VBP do Paraná fechou 2022 em R$ 142149.107.391, contra R$ 142.692.321.548 de São Paulo. O primeiro lugar é do Mato Grosso, que tem VBP de mais de R$ 210 bilhões.

O VBP de 2022 foi marcado por resultados positivos para diversos produtos, crescimento das exportações do agronegócio e dos preços agrícolas.