As atividades do terminal marítimo Terin do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, estão suspensas desde ontem à noite deste domingo, 9 de abril. A medida foi tomada após ocorrer um vazamento de nafta

Segundo a autoridade portuária, o problema aconteceu durante uma operação com o produto químico na Avenida Coronel Santa Rita.

Ninguém ficou ferido.

Por medida de segurança, o local segue na manhã desta segunda-feira (10). Apenas as equipes do Corpo de Bombeiros, da empresa Terin e da administração atuando no terminal.

A corporação começou a operar em 2016 com diferentes tipos de cargas líquidas para importação e exportação.