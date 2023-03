Na BR-277, rodovia está parcialmente interditada. (Franklin de Freitas)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-277 entre Curitiba e o Litoral segue com desvios no quilômetro 42, provocado por um deslizamento de terra em outubro. A mesma situação acontece no quilômetro 33, em razão do afundamento do asfalto no início de março.

Já na BR-376, em Guaratuba, a PRF relata que o trânsito segue em duas das três pistas entre Curitiba e Santa Catarina. A outra pista, no sentido Curitiba, está liberada.