A Fórum Hub – startup jurídica que automatiza a jornada jurídica com uso de inteligência artificial – fez um levantamento sobre as cidades brasileiras com a população que mais recorre à justiça em busca dos seus direitos em esferas como Direito do consumidor, trabalhista e família. São Paulo e Rio de Janeiro representam mais de 40% da procura por consultoria jurídica.



A terceira cidade que aparece no ranking é Curitiba, seguida por Goiânia, Porto Alegre e Brasília, respectivamente. Para o levantamento, foram analisados dados de mais de 4 mil pessoas dos meses de abril a dezembro de 2022.



“Os dados confirmam o peso de variáveis sociais como acesso a informações sobre o universo jurídico – é o que chamamos de sensibilidade de direitos. A população de centros econômicos com maior renda per capita e maior (idh) índice de desenvolvimento humano “brigam” mais para que seus direitos sejam reconhecidos e validados”, diz Patrícia Carvalho dos Santos, CEO e cofundadora da Fórum Hub.



A transformação digital na justiça brasileira foi uma das mais rápidas do mundo durante o período mais restritivo da pandemia.