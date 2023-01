Arte/Ippuc

As obras de construção do Complexo do Tarumã, que prevê entre as intervenções duas novas estações do transporte coletivo – Tarumã e Victor do Amaral – e o alargamento do viaduto, trarão impactos para o trânsito a partir desta quarta-feira (25/1). Nesta primeira fase das obras, a parte norte do Viaduto do Tarumã, que cruza a Av. Victor Ferreira do Amaral, terá bloqueio total. Parte da rotatória sob a estrutura viária, do lado do Colégio Militar e da concessionária CCV, será totalmente bloqueada. Uma linha do transporte coletivo municipal vai ser impactada com as mudanças, bem como duas metropolitanas. Veja abaixo.

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos a Superintendência de Trânsito (Setran) fez diferentes opções de rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão no local a partir das 9 horas para orientar os motoristas. Todas as opções de desvios e também o bloqueio do acesso norte do viaduto foram devidamente sinalizados. Placas vão orientar os motoristas em todo o percurso. Já as obras serão sinalizadas pela empresa licitada. Neste primeiro momento, agentes da Setran estarão no local para fazer a orientação do trânsito.

Confira abaixo como ficarão os acessos durante a execução das obras.

SMCS

Quem segue pela Av. Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais e deseja acessar a Linha Verde sentido norte (Atuba) terá duas opções de acesso. A primeira alternativa é virar à direita, logo após o viaduto da Av. Nossa Senhora da Luz, na Rua Madre Leonie, Rua Monte Castelo, Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco e seguir pela Av. Nossa Senhora da Luz até a Fagundes Varela, que dará novamente acesso à Linha Verde. A segunda opção é seguir pela Av. Victor Ferreira do Amaral até a Rua Prof. Nivaldo Braga, Rua 21 de Junho, Rua Konrad Adenauer, até a Rua Dante Angelote de onde terá acesso à Linha Verde.

SMCS

Para quem está vindo pela Av. Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro de Curitiba e deseja acessar a Linha Verde sentido Sul (Pinheirinho) serão três opções de rotas. A primeira opção é acessar à esquerda a Rua Prof. Nivaldo Braga, Rua 21 de Junho, Rua Victório Vizinoni, Rua Governador Agamenon Magalhães, Rua Urbano Lopes e Rua Delegado Leopoldo Belczak,de onde terá acesso à Linha Verde. Outra opção é acessar a esquerda na Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, Rua Governador Agamenon Magalhães, Rua Urbano Lopes e Rua Delegado Leopoldo Belczak, de onde terá acesso à Linha Verde.

A terceira alternativa é seguir pela Av. Victor Ferreira do Amaral até a Rua Dr. João Evangelista Espíndola, Rua Monte Castelo, Rua Manoel Correia de Freitas, Rua Teófilo Soares Gomes e acessar novamente a Victor Ferreira do Amaral, sentido Pinhais, até o Super Muffato, de onde conseguirá acessar a Linha Verde.

SMCS

Para quem vem pela Linha Verde e quer acessar a Av. Victor Ferreira do Amaral sentido Pinhais, a opção é cruzar o viaduto do Tarumã e acessar à direita a Rua Maria Ficinska, Av.Affonso Penna até o acesso a Av. Victor Ferreira do Amaral.

Já quem vem pela Linha Verde e deseja acessar a Av. Victor Ferreira do Amaral sentido Centro de Curitiba, a alternativa é antes do viaduto do Tarumã desviar e acessar a Rua Raphael Papa que dá acesso à Av. Victor Ferreira do Amaral.

Transporte coletivo

SMCS

Nessa fase inicial, a linha de transporte coletivo 371 – Higienópolis será a única administrada pela Urbs que terá o trajeto alterado pelo bloqueio da porção norte do viaduto. O ônibus vai seguir pela Rua Arcésio Guimarães, Av. Pres. Washington Luiz, e ruas Francisco Leal, Cláudio Chatagner, João Dalegrave, Anita Ribas, Dep. Antônio Lopes Júnior, Amazonas de Souza Azevedo e Fúlvio José Alice, sentido Terminal Bairro Alto.

Os pontos de parada da Rua Raphael Papa, Av. Affonso Penna, BR-476 e Rua Dante Angelote serão desativados. Serão instalados pontos de parada temporários na Praça Vila Lobos, Av. Pres. Washington Luiz e Rua Francisco Leal.

Outras duas linhas gerenciadas pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), também devem ser impactadas. São elas: a linha B03 – Guaraituba/Guadalupe Maracanã-Alto XV e a linha B42 – Maracanã/PUC (Via Fagundes Varela).

Pelo serviço de whatsapp da prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações da obra, como rotas de desvios, pontos de bloqueio, benefícios da obra e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta mandar uma mensagem para 4199876-2903 e seguir as instruções do atendimento automático.