As rodovias que ligam Curitiba às praias paranaenses e catarinenses amanheceram sem filas nesta Sexta-Feira Santa (7), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF). Mas por volta das 8h20, um acidente no km 661 da BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, interditou faixa esquerda da pista sentido Santa Catarina. Há fila no trecho.

Na manhã desta sexta, a BR-277 não apresentava fila. Foi liberado nesta quinta-feira (6) o trecho no km 42 (41,5), local dos deslizamentos de rocha no final do ano passado. Os serviços de instalação de telas foram concluídos e a limpeza da pista efetuada. A liberação aconteceu por volta das 15 horas.

Agora o tráfego segue por todas as faixas. No dia 14 de outubro de 2022, grandes pedras rolaram da encosta, bloqueando o tráfego parcialmente desde então.

A Estrada da Graciosa está liberada para tráfego com o sistema pare-e-siga e o trânsito flui normalmente.