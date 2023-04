A partir de agora, com a ampliação de serviços da Central Saúde Já, o curitibano passa a contar com mais um ponto de atenção à saúde para atendimento virtual de queixas leves – sintomas que causam desconforto e a necessidade de atendimento no mesmo dia.

Antes de procurar atendimento em uma Unidade de Saúde ou UPA, a pessoa que tem sintomas leves, como dor de garganta, dor de ouvido, vômito, diarreia, dor de cabeça, mal-estar geral, dor abdominal, queixa urinária, dor lombar, entre outras, pode ligar para a Central 3350-9000 para ter acesso ao atendimento dos profissionais de saúde da secretaria.

A partir da ligação para a Central, o usuário do SUS curitibano pode ter acesso à tele ou videoconsulta realizadas por meio do Aplicativo Saúde Já Curitiba. Inicialmente, este serviço está disponível para pessoas de 18 a 40 anos que tenham cadastro definitivo e senha no App Saúde Já Curitiba. Gradativamente o público-alvo será ampliado.

A Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive feriados, e aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

Confira abaixo as dúvidas mais frequentes sobre o atendimento da Central Saúde Já Curitiba:

Atendimento

Como funciona a rotina da Central para atendimento médico?

Ao ligar para a Central, o usuário deverá escolher a opção “outras queixas”, quando a ligação será direcionada ao enfermeiro que irá classificar o risco da queixa conforme a condição clínica. O profissional irá realizar o atendimento conforme preconizado pelo método de classificação de risco do Protocolo de Manchester. Caso haja necessidade, será encaminhado para atendimento médico.

O que é o protocolo de Manchester?

O protocolo de Manchester classifica por cores o grau de risco dos pacientes e o tempo necessário para atendimento: vermelho para emergência; laranja para muito urgente; amarelo para urgente; verde para pouco urgente; e azul para não urgente. Da mesma forma que acontece nas UPAs.

A Central Saúde Já atende situações urgentes?

Não. Ao identificar uma ligação de caso urgente, os profissionais de saúde da Central vão orientar o paciente a buscar o melhor ponto de atendimento para o caso. Se necessário, a própria Central vai transferir a chamada para o Samu, ou solicitar que a pessoa procure uma UPA.

Quanto tempo a Central tem para realizar o atendimento?

O método de classificação de risco traz cores de prioridade e para cada cor o tempo estimado para atendimento. Para vermelho e laranja, considerados de muita urgência ou emergência, o atendimento é realizado presencialmente pelo Samu ou na UPA. Para o amarelo (urgente), a Central tem tempo previsto de atendimento de até 60 minutos (1 hora). Verde (pouco urgente), o tempo previsto é de até 120 minutos (2 horas). Azul (não urgente), o tempo é de até 240 minutos (4 horas). Depois da classificação, caso não seja de muita urgência ou emergência, o médico retornará o contato com o paciente.

Qual é o horário de atendimento da Central?

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive feriados, e nos sábados e domingos das 8h às 20h.

Público

Qual idade de atendimento de queixas leves pela Central?

Neste momento, o atendimento contempla o público na faixa etária de 18 a 40 anos. A ampliação do atendimento será divulgada gradativamente, conforme capacidade de absorver a demanda. Todas as pessoas maiores de 5 anos poderão ser atendidas futuramente.

Por que a Central realiza atendimento somente de crianças maiores de 5 anos?

Porque na faixa etária abaixo de 5 anos, em algumas situações, o exame físico é necessário, visto que a criança precisa do apoio de um responsável para relato de sua situação de saúde. Menores de 5 anos podem apresentar quadros graves que são identificados somente no exame físico, pois a criança tolera a febre de forma diferente do adulto.

Cadastro

Os pacientes que serão atendidos na Central precisam ter cadastro definitivo?

Sim. Este serviço é exclusivo para morador de Curitiba e com cadastro definitivo. É preciso fazer o pré-cadastro no Aplicativo Saúde Já, cadastrar senha e enviar comprovação documental, se solicitado pelo Aplicativo. Outra opção é enviar documento de identificação com foto e comprovante de endereço para o email smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br para que a equipe passe as orientações e registros necessários.

Os dependentes adicionados no meu App precisam fazer senha também?

Sim. O acesso deve ser individual para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O responsável pelos dependentes poderá cadastrar o mesmo e-mail para seus dependentes quando cadastrar a senha.

A Central pode ajudar os pacientes que esqueceram a senha?

Sim. As unidades de saúde também podem auxiliar neste processo.

Sobre o app

Preciso ter o Aplicativo Saúde Já para ser atendido pela Central?

Sim. É pelo aplicativo que a equipe irá se comunicar com a pessoa atendida, por meio do envio de mensagens, prescrição de medicamentos, declarações, agendamentos de exames e consultas, lembretes de vacinas pendentes, entre outras informações. A videoconsulta também é realizada pelo App.

Como dar acesso para quem não tem recurso tecnológico para usar a central?

Lembramos que a Central não substitui nenhum ponto de atenção da saúde. A Central é mais uma forma de acesso, não é um recurso obrigatório e sim, mais uma opção de atendimento.

Vídeoconsulta

Todo atendimento médico é por videoconsulta?

O atendimento inicial é realizado por telefone. Se houver necessidade, poderá ter apoio do recurso por vídeo usando o aplicativo.

Existe privacidade no atendimento por videoconsulta?

Sim. Os atendimentos são realizados em espaços privativos (cabines tipo consultório). Respeitando a lei de proteção de dados (LGPD).

Sem a possibilidade de medir pressão e temperatura, por exemplo, como os profissionais da Central identificam o quadro do paciente?

O profissional ao realizar o atendimento e necessitar de algum dado vital (pressão arterial, glicemia capilar, oximetria de pulso, temperatura) para a condução do caso, perguntará se o usuário possui algum dispositivo de obtenção destes dados em casa, como aparelho de Pressão Arterial, glicosímetro, termômetro e oxímetro. Outros dados vitais serão obtidos na consulta médica com a orientação do profissional, como frequência cardíaca e respiratória. Caso a obtenção de algum dado seja imprescindível para a definição do caso e o usuário não possua nenhum dispositivo para obtenção, este será encaminhado para um atendimento presencial, para garantir a segurança do paciente e o melhor atendimento possível para cada caso.

Posso mandar mensagens ou realizar atendimento de vídeo chamada por WhatsApp?

Não. O canal oficial de comunicação da saúde com o usuário é o aplicativo Saúde Já Curitiba. Todas as mensagens enviadas no App ficam registradas no prontuário e-saude. Mantendo segurança da informação e proteção dos registros realizados.

Os pacientes atendidos na central precisam autorizar gravação do atendimento e autorização do uso de voz e imagem em vídeo consulta?

Sim. Autorização obrigatória para continuidade do teleatendimento conforme Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Central realiza atendimento em Libras?

Sim, a Central conta com apoio da equipe da PMC para este tipo de atendimento. O atendimento é agendado: ligue Intérprete de Libras pelos telefones: 3221-2262 e 99255-8206 (WhatsApp)

Consultas e exames

A Central solicita exames de laboratório?

Não. Somente agenda testes rápidos para covid, HIV, sífilis e tuberculose. Os agendamentos serão realizados pela central na Unidade de Saúde de referência do usuário. O agendamento realizado pode ser visualizado no Aplicativo Saúde Já, na opção Consultas e Exames.

A Central encaminha para especialidade?

Não. Se necessário investigação diagnóstica será agendado consulta com o médico clínico da Unidade de Saúde para seguimento da conduta.

Preciso imprimir as guias de agendamentos de consultas e exames recebidas no aplicativo?

Não. Basta apresentar o agendamento no aplicativo. Nenhum documento emitido pelo App Saúde Já precisa de impressão.

A Central fornece declaração de atendimento e atestado?

Sim. A declaração de atendimento pode ser feita pelo profissional que o assistiu sempre que solicitado. Já o atestado faz parte da conduta médica e, estando de acordo com a avaliação, é emitido. Os documentos são enviados ao usuário pelo App Saúde Já Curitiba.

Receitas médicas

Como faço para pegar os medicamentos que foram prescritos pela Central?

Você pode retirar na unidade de saúde onde possui cadastro, apresentando a receita enviada no Aplicativo Saúde Já, dentro da aba Central Saúde Já, na opção histórico de atendimento. Não precisa levar a receita impressa.

Como será a dispensação do medicamento pela UPA?

O medicamento será fornecido conforme a posologia constante na prescrição. Se a entrega for fracionada, será solicitado para retirar o restante pendente na Unidade de Saúde onde possui cadastro.

As receitas médicas podem ser compradas nas farmácias?

Sim. As farmácias possuem acesso ao link disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e QR Code para baixa dos medicamentos prescritos pela Central Saúde Já. A receita não precisa ser impressa, basta apresentar a prescrição disponibilizada no histórico de atendimento, dentro da Aba Central Saúde Já, no Aplicativo Saúde Já Curitiba. A informação disponibilizada no link está integrada com o sistema e-saude (prontuário eletrônico). Assim, ao comprar o medicamento a baixa é realizada automaticamente também na Unidade de Saúde, como medicamento adquirido.

Os medicamentos prescritos pela Central fora do horário de atendimento da unidade de saúde podem ser retirados na UPA?

Sim, mas somente nos horários em que a unidade de saúde onde está cadastrado estiver fechada.

A Central renova receita de programa hipertenso e diabetes?

Não. O paciente crônico deve ser atendido conforme rotina de monitoramento do programa do qual faz parte.

A Central prescreve medicamentos psicotrópicos?

Não. Por ser tratar de medicamento controlado (receita branca em duas vias e notificações de receita A e B), requer avaliação do profissional de saúde de forma presencial e atendimento conforme previsto em programas e protocolos. No momento, somente através de atendimento presencial.

Atendimento UPA

Se após avaliação da Central precisar de atendimento presencial no dia?

O paciente será orientado a procurar atendimento presencial na UPA mais próxima em até 6 horas. Será enviada mensagem no Aplicativo Saúde Já com a orientação realizada para apresentar ao chegar na UPA. Caso não consiga mostrar a mensagem recebida, ao referir atendimento na Central, a equipe da UPA terá acesso à informação do atendimento. Será realizada nova classificação de risco e o atendimento se dará conforme discriminador e cor de prioridade.

Porque é necessário passar por nova classificação de risco quando for encaminhado para atendimento presencial na UPA?

É importante para proporcionar um atendimento seguro, uma vez que o tempo entre o atendimento virtual e o deslocamento até a UPA pode ocorrer alteração do quadro clínico.