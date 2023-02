Reprodução/NASA/Dan Bartlett

Até a próxima sexta-feira (10) o cometa verde poderá ser visto a olho nu nas cidades paranaenses, mas a melhor visualização será nesta terça (7). A previsão é que o cometa só passe novamente pela Terra daqui a 50 mil anos.

O professor de Física na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Toniolo, explicou, em entrevista à CBN Curitiba, que o cometa ganha a coloração mais esverdeada por conta do cianeto, um componente do astro. Segundo ele, a visualização do cometa será melhor longe das luzes da cidade e com uso de binóculos e pequenos telescópios, embora possa ser visto a olho nu.



O melhor horário é a partir das 20 horas entre as meia-noite. Outra orientação do professor é instalar no celular um aplicativo que mapeia as constelações para encontrar a posição dele.

Ainda conforme o professor, outra dica é usar um celular apoiado sobre um tripé fixo. A câmera deve ser configurada para longa exposição – de 20 a 30 segundos.

A visibilidade do cometa depende do clima em Curitiba. Por enquanto, segundo a previsão do Simepar, há chance de os curitibanos apreciarem o fenômeno. Não há previsão de chuva e o céu deve estar sem nuvens entre 20 e 21 horas.

Já depois do dia 10 o cometa estará próximo ao planeta Marte, mais fácil de encontrar no céu.