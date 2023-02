Foto: Valquir Aureliano

O Carnaval de Curitiba 2023 tem mais uma noite de desfile neste domingo (19), quando se apresentam as escolas do Grupo de Acesso: Deixa Falar, Unidos de Pinhais, Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria.

Antes das escolas, a partir das 18 horas, entraram na avenida os blocos Unidos de Judá, EcoOrquestra, Pretinhosidade e Fogosa.

Depois dos blocos, foi a vez das escolas do Grupo de Acesso.

A primeira a entrar foi a Deixa Falar





























Foto: Valquir Aureliano

A apuração das notas dos desfiles será nesta segunda-feira (20), a partir das 15h, no Memorial de Curitiba, quando então será anunciada a escola campeã do Carnaval 2023. Uma escola do Grupo Especial será rebaixada, e uma do grupo de Acesso vai subir para o Grupo Especial em 2024.