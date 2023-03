Reprodução

A primeira etapa do Circuito de Corridas de Rua 2023 da Prefeitura de Curitiba acontece no próximo domingo (26/3), no Bosque do Trabalhador (CIC), e faz parte da programação pelos 330 anos de Curitiba.

A retirada dos kits deve ser feita na no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, que fica Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, 2.335 – Água Verde) nas seguintes datas e horários: quinta-feira (23/3), das 9h às 20h; sexta-feira (24/3) das 9h às 20h; e no sábado (25/3), das 9h às 15h.

Para a retirada do kit será necessário apresentar um documento pessoal (original ou cópia) e/ou comprovante de inscrição do corredor ao qual o kit pertence. Além disso, os participantes também devem levar um quilo de alimento não perecível que será doado para famílias do Litoral do estado.

Neste ano, o Circuito Curitiba de Corridas de Rua tem apoio de Ambev, Condor, Frangos Pioneiros e Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal.

Mandala tridimensional

Este ano, quem completar todas as provas vai poder montar uma mandala tridimensional com as quatro medalhas que serão entregues em homenagem aos pontos turísticos de Curitiba e com mais uma medalha em formato de pinhão que será a premiação da Corrida entre Parques, uma das etapas do circuito.

Confira as etapas

As etapas do circuito acontecem nas seguintes datas

1ª Etapa – Bosque Trabalhador – 26/3

2ª Etapa – Bairro Novo – 21/5

Corrida entre Parques – 30/7

3ª Etapa – Parque Náutico – 22/10

4ª Etapa – Santa Felicidade – 15/11

Circuito Infantil

O Circuito Curitiba de Corridas também terá quatro corridas do Circuito Infantil, que este ano tem como tema a Família Folhas. As etapas acontecem nos dias 2 de abril, 7 de maio, 13 de agosto e 29 de outubro.

Corridas Smart

Quem perder alguma prova em 2023 também poderá recuperar sua medalha nas corridas Smart. Serão dez oportunidades em que o participante vai definir o trecho a percorrer. O trajeto deverá ser comprovado por aplicativos de corridas.

O Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2023 integra o programa Curitiba Viva Bem, uma política pública e uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.