Divulgação/Assessoria de Imprensa/Estação

As crianças já estão com o Carnaval garantido! Para quem vai passar a data em Curitiba, o Shopping Estação acaba de confirmar o seu tradicional bailinho com uma programação agitada para toda a família. Agora é só anotar a data, sábado, dia 11 de fevereiro e preparar a fantasia.

O evento acontece das 14h às 18h, e começa com a distribuição dos kits com serpentina e confete; das 14h30 às 15h30 tem show com a banda Garibaldinhos e Sacis, o bloco mais animado de Curitiba toca as principais músicas e marchinhas carnavalescas. Das 15h30 às 16h30 tem desfile de fantasias e brincadeiras; e para fechar a tarde, a banda retorna ao palco com muita animação para fazer o pessoal dançar e curtir ao máximo o sábado.

Para garantir os kits (limitados) é preciso fazer a inscrição gratuita no link https://www.sympla.com.br/bailinho-de-carnaval-do-estacao__1851965. Mesmo se esgotados os kits, todos serão muito bem-vindos, a entrada é gratuita e aberta ao público. O evento será montado no piso L1.

Serviço

Bailinho de Carnaval do Shopping Estação

Programação:

14h às 14h30 – Distribuição de Kits e aquecimento para o Bailinho;

14h30 às 15h30 – Palco: Banda Garibaldinhos e Sacis;

15h30 às 16h30 – Desfile de fantasias e brincadeiras;

16h30 às 17h30 – Palco: Banda Garibaldinhos e Sacis;

17h30 às 18h – Encerramento com som mecânico;

Entrada gratuita.

Mais informações no site www.shoppingestacao.com.br/blog/bailinho