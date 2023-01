Imagem ilustrativa (Geraldo Bubniak/AEN)

O calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2023 começa a vencer hoje para os contribuintes com os finais das placas 1 e 2 pagarem à vista com 3% de desconto ou a primeira parcela do imposto. Amanhã o vencimento é placas finais 3 e 4. Na segunda-fei9ra será a vez dos finais 5 e 6, na terça 7 e 8 e finais de placa 9 e 0 na quarta.



Neste ano, há mais opções para pagamento. É possível pagar em cinco parcelas, sem desconto, à vista, com 3% de abatimento, ou com cartão de crédito, que permite parcelar o imposto em até 12 vezes, com juros do exercício corrente (2023).