IPVA – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA em 2023 no Paraná começa no dia 19 de janeiro, a próxima quinta-feira, para os veículos com finais 1 e 2. Os demais vencimentos seguem os finais das placas, 3 e 4 no dia 20, 5 e 6 no dia 23, 7 e 8 no dia 24 e 9 e 0 no dia 25, para o pagamento em cota única ou parcelado.



Mas, para quem quiser antecipar o pagamento, a guia já está disponível pelo site da Secretaria da Fazenda onde é possível acessar as melhores formas de pagamento. Além disso, também haverá a opção de quitação da Guia de Recolhimento com QRCode via PIX, mais uma facilidade para o contribuinte.