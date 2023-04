Divulgação/Assovepar

A venda de veículos seminovos e usados continua em alta no Paraná. Segundo dados da Fenauto, divulgados pela Assovepar (Associação dos Revendedores de Veículos no Estado do Paraná), o mês de março registrou a comercialização de 111.585 unidades, um aumento de 25,8% em relação ao mês de fevereiro, quando vendeu 88.902. No comparativo do primeiro trimestre deste ano e o de 2022, cresceu 22,7%, registrando 300.677 contra 244.958.

Com preços mais acessíveis dos veículos seminovos e usados frente aos modelos zero quilômetro, os consumidores têm optado por eles na hora de comprar ou trocar o seu veículo, fator que tem impulsionado o aumento das vendas.