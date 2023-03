Brasília (DF) 29-03-2023 Venda de disco de Vinil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.

Relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação revelou que, somente no ano passado, foram vendidos mais de 41 milhões de discos de vinil contra 33 milhões de CDs. Pela primeira vez, desde 1987, as vendas de discos em vinil ultrapassaram as de CD.



Para os fãs, o aumento na comercialização reflete a experiência sonora e estética do produto.

“Você pega um álbum, você consome a letra, você consome a foto, o encarte, o design gráfico. Você não está ouvindo só uma música, você está consumindo um produto mais completo”, afirma o jornalista João Marcondes, que é um apaixonado por vinil e abriu uma loja especializada em Brasília.