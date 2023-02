O avião da Azul que foi arrastado pelo vento em Cascavel (Foto: Divulgação / Prefeitura de Cascavel)

Dois aviões foram arrastados nesta sexta-feira (10) no aeroporto de Cascavel (oeste do Paraná) por causa dos ventos fortes no local. Ninguém se feriu, mas os passageiros de um dos voos levaram um susto.

Um dos aviões, da companhia aérea Azul, estava no pátio do aeroporto. A aeronave estava pronta para decolar rumo a Curitiba, com vários passageiros a bordo, quando foi arrastada pelo vento. A companhia aérea cancelou o voo e afirmou que acomodou os passageiros em outros voos.

Outro avião, da Gol, também foi arrastado quando estava acoplado à ponte telescópica. Contudo, a aeronave estava vazia, ainda aguardando o embarque de passageiros. O avião iria para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por causa do incidente, acabou decolando com quase duas horas de atraso.

Segundo a administração do Aeroporto, um portão foi derrubado pela ação do vento.

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) afirmou que as rajadas de vento na região do aeroporto de Cascavel atingiram 55 km/h. Houve outros estragos na região, como casas destelhadas.