O vereador de Piraquara, Evandro da Rocha (Republicanos), conhecido como Vandinho, foi preso na noite da última sexta (10) suspeito de agredir a esposa.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o vereador aparentava estar embriagado e estava bastante agressivo no momento da prisão. Ainda de acordo com a polícia, foi necessário o uso da força para detê-lo após Rocha ser “irônico” e se identificar como advogado . O vereador foi encaminhado para a delegacia do município, que fica na Região Metropolitana de Curitiba.

