Vereador Nori Seto irá presidir a nova frente parlamentar da CMC. (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

“A nova Frente Parlamentar de Acompanhamento da Infraestrutura e da Segurança das Escolas Municipais irá continuar visitando as escolas, observando os desafios, projetos e dificuldades, agora com um olhar especial para a segurança, em razão da insegurança da comunidade escolar”, afirmou Nori Seto (PP). Ele apresentou a nova frente parlamentar à Câmara Municipal de Curitiba (CMC), nesta terça-feira (25), e a criação dela foi aprovada, em votação simbólica, pela maioria dos vereadores (422.00003.2023).

Nori Seto explicou que a criação da força-tarefa surgiu da antiga Frente Parlamentar do Retorno Seguro às Aulas, criada para tranquilizar os pais, no momento em que a pandemia de covid-19 perdia intensidade, mas ainda era uma realidade em Curitiba. “A pandemia reduziu e estamos praticamente em condição de normalidade”, explicou o vereador, justificando o encerramento daquela frente em dezembro de 2022, após um ano e meio de atividade. “Neste tempo, conseguimos visitar 275 das 427 unidades da Educação, entre escolas, CMEIs e CMAEEs”, enumerou o parlamentar.



A Frente da Infraestrutura e Segurança nas Escolas será presidida por Nori Seto (PP), tendo Amália Tortato (Novo) na vice-presidência e a participação de Bruno Pessuti (Pode), Hernani (PSB), Indiara Barbosa (Novo), João da 5 Irmãos (União), Jornalista Márcio Barros (PSD), Marcos Vieira (PDT), Mauro Bobato (Pode), Oscalino do Povo (PP), Pastor Marciano Alves (Solidariedade), Professora Josete (PT), Rodrigo Reis (União), Sargento Tânia Guerreiro (União), Sidnei Toaldo (Patriota), Zezinho Sabará (União) e Giorgia Prates – Mandata Preta (PT).

“Queremos mais uma vez tranquilizar os pais e trazer sugestões à Prefeitura de Curitiba. As escolas têm que ser um lugar seguro, onde os pais deixam seus filhos em segurança para saírem trabalhar”, concordou Amália Tortato. “A frente anterior já fez um trabalho excelente”, elogiou Sidnei Toaldo, “ e temos esse papel de ouvir as demandas da sociedade, ainda mais neste momento em que a comunidade escolar está preocupada”.

“O papel da vereadora e do vereador é estar junto da população”, completou Professora Josete, “então, ao debater a questão da infraestrutura e da segurança, estamos cumprindo nosso papel de fiscalizadores, para que a política pública aconteça lá na ponta”. Salles do Fazendinha (DC) também elogiou a formação da frente parlamentar, que é mais uma medida da CMC para encarar o problema dos ataques às escolas, depois do ocorrido em Blumenau (SC), no dia 5 de abril, quando quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas após o ataque de um homem a uma creche da cidade catarinense.