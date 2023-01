Rubens Fraulini | Itaipu Binacional

O vertedouro da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, deve permanecer aberto até pelo menos o final deste mês de janeiro. A previsão da Diretoria Técnica se baseia nas condições hidrológicas do Rio Paraná e no atual panorama de geração de energia.

As comportas da calha esquerda foram abertas no último dia 14, com previsão inicial de duração de dez dias, e o vertimento deve continuar até o final do mês. A medida é necessária para escoar o excedente de água não usado para geração de energia e manter a segurança da barragem.

Outras hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) também passaram a verter nos últimos dias, como no complexo Belo Monte (Rio Madeira) e nas bacias dos rios São Francisco e Rio Grande. A elevação do nível do reservatório destas usinas foi causada pelo aumento das chuvas, associado ao incremento da geração pelas fontes fotovoltaica e eólica.

Na quarta-feira (18), foram abertas as comportas do vertedouro da usina de Porto Primavera, em Rosana (SP), instalada no Rio Paraná, a montante (acima) de Itaipu. A recuperação dos principais reservatórios brasileiros ocorre após um período de forte escassez hídrica, nos anos de 2021 e 2022.

Turismo

A última abertura do vertedouro de Itaipu ocorreu em 23 de outubro de 2021, portanto, há mais de um ano. O vertimento animou moradores e turistas que visitam Foz do Iguaçu. No primeiro fim de semana (sábado, 14, e domingo, 15), mais de seis mil pessoas visitaram a usina.

A expectativa do Complexo Turístico Itaipu (CTI) – responsável pela gestão do setor – é que esse número permaneça alto, impulsionado também pelas férias escolares.

Os interessados podem consultar os tipos de passeios, horários e fazer reservas no site do CTI: www.turismoitaipu.com.br.