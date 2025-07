Construção de viaduto deixa rua de acesso bloqueada por 40 dias. (Reprodução)

Os moradores da região de Pinhais enfrentarão mudanças no trânsito por, pelo menos, 40 dias. Isso porque, a partir da tarde desta terça, 1º de julho, o acesso à Rua 25 de Dezembro, em Pinhais, pela esquina com a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, no bairro Estância Pinhais, estará bloqueado. A interdição integra as obras de implantação da via marginal do novo viaduto Curitiba-Pinhais.

Viaduto em construção fará a ligação entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, e a Rodovia João Leopoldo Jacomel.

A previsão inicial é de que a interrupção dure cerca de 40 dias, podendo variar conforme as condições climáticas.

A sinalização do local já foi iniciada, conforme as informações da Secretaria de Trânsito de Curitiba. A região está devidamente sinalizada e os motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito.

Quais rotas alternativas?

Os motoristas que vem de Curitiba e precisam acessar a Rua 25 de Dezembro, o caminho será pela Rua Guilherme Weiss, a partir da Rua Paulo Kissula.

Para seguir para Pinhas pela Avenida Victor Ferreira do Amaral o acesso estará liberado.

Qual a importância da obra?

A construção integra o projeto Novo Inter 2 (Lote 4, Pacotes 3 e 4), que tem como objetivo modernizar o sistema de transporte coletivo e a infraestrutura viária da capital.

Com 155 metros de extensão e 25 metros de largura, o novo viaduto terá três faixas de rolamento em cada sentido e será complementado por duas pontes marginais sobre o Rio Atuba.

Cada ponte terá 35 metros de comprimento, 13,4 metros de largura, duas faixas de rolamento, passeio para pedestres com quase 3 metros de largura e barreiras de proteção.

O pacote também inclui uma rotatória e melhorias no sistema viário da região.

A obra é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com investimento total de R$ 68,7 milhões, financiados pela Prefeitura de Curitiba em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).