Cassiano Rosário

A Superintendência de Trânsito (Setran) está orientando motoristas sobre os novos bloqueios de trânsito feitos para o avanço das obras do Complexo do Tarumã.

Desde as 10h desta segunda-feira (27/2), os acessos do lado sul do Viaduto do Tarumã e a rotatória ao lado do Supermercado Muffato e da Superintendência Regional do DNIT foram bloqueados. Confira aqui as rotas alternativas.

Novas placas de sinalização com orientações de desvio foram instaladas nas imediações para alertar motoristas. Além disso, agentes de trânsito estão nos locais de bloqueio para orientação e monitoramento do trânsito.

“Essa é uma etapa de continuação das obras de alargamento do Viaduto do Tarumã e para que isso possa ser feito com segurança, é necessário o bloqueio total dos acessos. É importante que o motorista verifique o seu trajeto antes de sair de casa. Procuramos fazer rotas alternativas mais afastadas do canteiro de obras, para evitar transtornos e congestionamentos”, explica o diretor do Departamento de Planejamento e Operação da Setran, Pedro Darci da Silva Júnior.

O objetivo da obra é promover a integração do transporte coletivo e dar agilidade ao trânsito. A intervenção prevê o alargamento do viaduto que cruza a Avenida Victor Ferreira do Amaral, implantação de duas novas estações de transporte (Tarumã e Victor do Amaral) e requalificação de vias do entorno e de duas praças públicas (Cova da Iria e Mauro Fereira).

Demais bloqueios

Em janeiro, na primeira fase das obras, o lado norte do Viaduto do Tarumã e parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV, tiveram o trânsito bloqueado. Este bloqueio continua no local e também há rotas alternativas para circular.

Embora as obras afetem os acessos ao Viaduto do Tarumã e as rotatórias que existiam no local, neste momento não há bloqueios na Avenida Victor Ferreira do Amaral e na Linha Verde, que seguem com fluxo normal em ambos os sentidos.

Pelo whatsapp da Prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações da obra, como rotas de desvios, pontos de bloqueio, benefícios e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta clicar aqui, mandar uma mensagem e seguir as instruções do atendimento automático.

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos a Superintendência de Trânsito (Setran) fez opções de rotas alternativas. Confira abaixo.