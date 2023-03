Rodrigo Felix Leal/SEIL-PR

As obras de duplicação da Rodovia do Minérios (PR-092), na ligação entre Curitiba e Almirante Tamandaré, tiveram avanços na construção das pontes e viadutos do trecho. Os serviços de obras de arte especiais incluem a execução de 10 pontes sobre o Rio Barigui, quatro viadutos e uma passarela de pedestres. As estruturas atingiram 72,3% de conclusão.

O avanço na implantação de pontes e viadutos é fundamental para a sequência dos serviços de terraplanagem e pavimentação no trecho de 4,74 quilômetros das obras. A ampliação da Rodovia dos Minérios é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e atingiu o total de 55,1% de conclusão. A rodovia terá quatro novas pistas centrais, vias marginais, além de calçadas e ciclovias.

Os serviços de pavimentação atingem 50,68% de execução, com pavimento rígido de concreto na rodovia, que trará uma vida útil maior às pistas. Já as vias marginais terão pavimento asfáltico flexível, adequado ao tráfego local.

Para lidar com as águas da chuva, também está em andamento a implantação de dispositivos de drenagem e obras de arte corrente (52,05%), galeria metálica (73%) e galerias celulares de concreto (38,11%). Já a iluminação viária alcançou 76,93% de conclusão.

A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um fluxo grande de veículos. Além de atender a ligação de Curitiba e Almirante Tamandaré, usuários de outros municípios a utilizam, como Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Adrianópolis e toda a região do Vale do Ribeira.

A PR-092 também concentra caminhões pesados, principalmente carregados de minérios essenciais, como calcário e cimento, como o próprio nome da rodovia indica. O investimento é de R$ 111.641.630,43 na maior obra da atual gestão do Governo do Paraná na Região Metropolitana de Curitiba. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2023.