Hoje deve ser o dia de maior movimento na semana na Rodoviária (Franklin de Freitas)

Como acontece todos os anos, as rodovias que levam aos litorais do Paraná e Santa Catarina costumam ficar cheias nesta época, especialmente nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo. Mas, neste ano, potencializadas por problemas nas rodovias, os motoristas vão precisar de ainda mais atenção e paciência.



Tanto a BR-277, que leva ao Litoral do Paraná, quanto a BR-376, que leva para o Litoral de Santa Catarina, seguem com restrições de tráfego por causa de deslizamentos em pontos das rodovias desde fim de novembro. Como ainda há riscos, o tráfego em determinados pontos das duas estradas seguem com menos faixa de rolagem liberadas, o que afunila o trânsito e faz a viagem demorar um bocado mais.



Na tarde de quinta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Litoral Sul abriram mais uma uma faixa para passagem de veículos no quilômetro 669 da BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Estado. Mesmo com duas faixas sentido Santa Catarina e uma sentido Curitiba, as filas eram imensas no início da tarde.



Por volta das 14h30, segundo informação da PRF, eram 33 quilômetros de fila entre o quilômetro 635, em São José dos Pinhais e o ponto onde ocorreu o deslizamento, em Guaratuba, no 669.



Na BR-277, que liga Curitiba às praias paranaenses, também havia filas, porém menores. De acordo com a PRF, por volta das 15 horas, eram 9 quilômetros de fila no sentido Litoral no quilômetro 42, em Morretes, e 5 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba.



Mas, no final da semana passada, o movimento no sentido Litoral ficou caótico, e vários usuários relataram viagens que duraram mais de cinco horas, quando o normal é de uma hora e meia entre Curitiba e o Litoral, no máximo. Com mais tráfego, a demora pode se repetir.



Na tarde de quinta, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) voltou a liberar uma faixa adicional de tráfego na BR-277, entre o km 39 e o km 40. O trecho, já danificado pelas chuvas desde o final de novembro, havia sido atingido por novo escorregamento de terra na madrugada.



Ontem também foi desmobilizado o guindaste utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na obra de recuperação do km 42, que deverá deixar a rodovia durante este período de mais movimento, retornando somente no ano que vem.



O DER/PR e a PRF solicitam que os usuários sigam com muita cautela pelo trecho, com atenção redobrada devido à situação atípica da rodovia federal. Também é recomendado que, se possível, o usuário evite utilizar a BR-277 no Litoral, principalmente em dias de chuva, devido aos riscos de novos escorregamentos e bloqueios de pista.



Permanecem sendo realizadas análises e sondagens da encosta. Havendo riscos iminentes, podem ser tomadas medidas que reduzam a trafegabilidade, como aconteceu entre a quarta-feira, quando uma faixa adicional foi liberada na BR-277 e depois fechada na madrugada por causa das chuvas.

Polícias rodoviárias iniciam Operação

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciaria à zero hora desta sexta-feira (23) a Operação Natal, com reforço de policiamento nas rodovias estaduais. A expectativa é que o volume de veículos nas rodovias seja maior do que na mesma época do ano passado, devido ao fim das restrições por conta da pandemia e à interrupção da cobrança de pedágio. A ação encerra às 23h59 de segunda-feira.



Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quinta a Operação Natal 2022, que segue até o próximo domingo nas rodovias federais do país.



Devido a maior movimentação nesta época do ano, é recomendado ao motorista monitorar o fluxo e evitar os horários que costumam ser de pico. Para minimizar os congestionamentos mais comuns nas áreas de meia-pista ou em que outras medidas foram tomadas para a segurança do trânsito, a orientação é viajar em horários alternativos, como no início da manhã.



O BPRv adianta que O uso de cães de faro será reforçado nas entradas e saídas das cidades litorâneas.

Telefones de emegência no Paraná são Polícia Militar pelo 190 ou diretamente o BPRv pelo 198.

Rodoviária de Curitiba previa 77 mil embarques

A Rodoviária de Curitiba divulgou no dia 13 de dezembro uma estimativa de movimento para os feriados do natal e Ano Novo. Eram previstos 167 mil embarques nas semanas das datas. O movimento deve ser 5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ao todo, eram esperados 77 mil embarques entre os dias 18 e 23 de dezembro e 90 mil entre 26 e 31 de dezembro.



O pico de embarques para o feriado de Natal deve ser verificado hoje, com 19,5 mil e 620 ônibus. No Natal, os principais destinos eram o interior do Paraná (45%), Santa Catarina (18%), litoral do Paraná (15%), São Paulo (12%), Rio Grande do Sul (4%), Rio de Janeiro (3%) e outros (3%).



Para o Ano Novo, a previsão era que 13,5 mil pessoas deixem Curitiba em 450 ônibus já na segunda-feira que vem, número que deve chegar a 21 mil na sexta-feira, dia 30, com 660 veículos.



Para a virada do ano, o litoral do Paraná era o destino mais procurado, com 40%, seguido por Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).



Nos dois períodos haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário.

Com obter informações sobre condições nas rodovias

A concessionária Autopista Litoral Sul, responsável pelo trecho da BR-376, segue informando as condições de tráfego no local, bem como as rotas alternativas na região, para que motoristas possam programar suas viagens, em seu perfil oficial no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.



Outros canais são:

PRF Paraná, (Rodovias federais no PR) https://twitter.com/prf_pr

DER-PR https://twitter.com/rodovias_parana

PRF/SC (rodovias federais em Santa Catarina) https://twitter.com/PRF191SC?s=20&t=TqrvMz6zlbnpuYEGZG-NFA

Como fica o fluxo da BR-277 (como estava até a tarde de ontem)