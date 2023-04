Reprodução vídeo

Um vídeo de um ônibus do transporte coletivo de Apucarana, município do Norte do Paraná, causou revolta na população. As imagens revelam a imprudência do motorista que, apesar dos avisos sonoros da locomotiva, avança e ultrapassa a linha do trem.

Segundo as informações, o motorista trabalha na empresa Viação Apucarana (VAL).

O vídeo viralizou. Nas imagens, é possível ver que poucos segundos não houve uma tragédia. O ônibus passa e um segundo depois, o trem passa pela mesma passagem de nível.

O flagrante de irresponsabilidade foi registrado com o coletivo da linha Michel Soni – Terminal Urbano, na manhã deste sábado, 22 de abril, às 10h40.

As imagens são de câmeras de segurança próximas à passagem de nível na Rua Marcílio Dias, na entrada do Conjunto Michel Soni (Recanto do Lago) em Apucarana.

A empresa VAL ainda não se manifestou sobre o incidente, mas há informações de que o motorista foi afastado das funções.