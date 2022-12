Foto: Luis Pedruco

Embalada pela roda-gigante luminosa, foi inaugurada nesta quinta-feira (1) a Vila de Natal Electrolux, na Praça Santos Andrade. Uma das atrações gratuitas mais aguardadas do Natal de Curitiba funcionará junto com a tradicional feirinha especial e as outras ativações da Vila de Natal.























A roda-gigante de 20 metros que integra a Vila de Natal Electrolux na Praça Santos ficará aberta ao público de sexta a domingo, das 16h às 22h, até dia 23 de dezembro. Com 16 gôndolas, a roda-gigante tem espaço para transportar quatro pessoas em cada uma das cabines. O brinquedo também conta com acessibilidade.

O público que circular pela pela Vila Electrolux vai encontrar também a tradicional feirinha natalina. Com cerca de 15 barracas, os feirantes vão expor ao público souvenirs, itens de decoração natalina e também opções de gastronomia. A feira funcionará de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30.

E a noite desta quinta-feira (1) ainda tem mais. As luzes do Palácio Avenida, onde acontece o coral de crianças programado para os dias 9, 10 e 11 de dezembro, foram acesas e assim ficam durante as noites de dezembro.