Reprodução/GMA

Uma equipe de área da Guarda Municipal de Araucária (GMA) foi chamada em uma situação de agressão a mulher, no bairro Capela Velha, no começo da noite de domingo(15). No local, a vítima relatou que foi agredida na rua na casa de seu tio, na hora do almoço.

