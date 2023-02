Ontem foi o primeiro dia de aula na rede municipal (Valquir Aureliano)

A terça-feira foi dia de início do ano letivo nas 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede municipal de ensino de Curitiba, que receberam 140 mil crianças e estudantes para o primeiro dia de aulas do ano letivo.



A rede estadual e a maioria das escolas da rede particular voltaram às aulas na semana passada, e isso exige mais atenção ao trânsito. Normalmente, a volta às aulas incrementa em cerca de 30% o número de veículos nas ruas em horários de entrada e saída das escolas.



Assim, com o fim das férias, a Superintendência de Trânsito (Setran) iniciou um trabalho de orientação, com dicas de segurança. O cuidado com o trânsito no entorno das unidades é fundamental, segundo a coordenadora da Escola de Trânsito, Patrícia Bastos.



“A criança é responsabilidade do adulto, que deve caminhar com ela na calçada, segurando pelo punho preferencialmente. Dentro do carro usar sempre o dispositivo de retenção adequado, como a cadeirinha. O desembarque das crianças deve ser pelo lado da calçada”, orienta a coordenadora.



Os agentes estão distribuindo material com orientações. Patrícia também recomendou que todos fiquem atentos à sinalização.



Além disso, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), lançou no dia 6 de fevereiro a Operação Volta às Aulas para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários das escolas no retorno às atividades estudantis. Ao todo, o Paraná conta com cerca de 2,1 mil colégios da rede estadual.



O patrulhamento escolar está reforçado em todo o Estado. Além disso, os policiais militares vão visitar as escolas para contato direto com a direção e também ministrar palestras interativas, orientando os alunos quanto à segurança pessoal, a forma correta de guardar pertences, atenção nos trajetos feitos a pé até a escola durante o dia e à noite e cuidados no trânsito, entre outras.