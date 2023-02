(Luiz Costa/SME)

Esta terça-feira (14/2) foi dia de reencontro e alegria nas 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede municipal de ensino, que receberam 140 mil crianças e estudantes para o primeiro dia de aulas do ano letivo.

“Fiquei feliz de conseguir vaga em período integral para o Samuel, trabalho o dia todo e assim ele terá um bom rendimento nos estudos. Ele teve dificuldades durante a pandemia e agora vai estudar mais”, disse Rosângela Taline, mãe de Samuel Nogueira, matriculado no 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Madre Antônia, 1º lugar da rede municipal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021, com nota 7,1.

“O que eu mais gosto é de desenhar. E de jogar bola, claro”, contou Samuel.

A Prefeitura de Curitiba aumentou a oferta da educação em tempo ampliado para mais 30 unidades. Até o final do ano, a rede municipal de ensino terá 156 escolas com essa opção. Hoje são 126. E até o final de 2024, todas as 185 escolas terão pelo menos parte das turmas com opção de matrícula para o integral na própria escola ou nas UEIs próximas.

Portas abertas

A diretora Isabel Ferreira da Costa estava muito animada para o retorno às aulas. “Este momento de acolhimento às famílias é muito importante”, comentou, na abertura dos portões da escola.

Para a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, neste momento é importante evitar faltas, garantindo a recomposição das aprendizagens.

“A mediação presencial é fundamental agora. A rede pública de ensino curitibana tem investido na recomposição das aprendizagens com novas ações e atenção aos estudantes”, explicou Maria Sílvia.

Trânsito seguro

Com o fim das férias, a Superintendência de Trânsito (Setran) iniciou um trabalho de orientação, com dicas de segurança. O cuidado com o trânsito no entorno das unidades é fundamental, segundo a coordenadora da Escola de Trânsito, Patrícia Bastos.

“A criança é responsabilidade do adulto, que deve caminhar com ela na calçada, segurando pelo punho preferencialmente. Dentro do carro usar sempre o dispositivo de retenção adequado, como a cadeirinha. O desembarque das crianças deve ser pelo lado da calçada”, orienta a coordenadora.

Os agentes estão distribuindo material com orientações. Patrícia também recomendou que todos fiquem atentos à sinalização.

Escola Bem-cuidada

Desde o início de janeiro, as unidades educacionais receberam obras, serviços de manutenção e, nestes últimos dias, limpeza e organização para receber os estudantes. Somente no ano passado, a Educação investiu R$ 12,2 milhões em manutenção, ampliação e revitalização de escolas e creches públicas, com 379 unidades atendidas.

Ao longo de 2021 e 2022, a Educação renovou o mobiliário das suas mais de 400 unidades e também o parque tecnológico, com novos equipamentos. As escolas começaram a receber equipamentos tecnológicos para renovação dos laboratórios de informática e espaços maker (faça você mesmo). São itens para uso pedagógico e administrativo (como direção e sala dos professores) com investimentos de R$ 41,8 milhões.

Educação integral

A expansão do tempo em escola é feita de maneira gradativa na rede municipal de ensino desde 2017, quando a rede somava 86 unidades com integral.

Atualmente são atendidos 55 mil estudantes em período integral, em turmas da educação infantil e do Ensino Fundamental. Em 2017, eram 42 mil.

O integral permite que o estudante permaneça com até 9 horas de atividades na escola e garante acesso a atividades pedagógicas como práticas de movimento, ciência e tecnologia, matemática, educação ambiental, Língua Portuguesa, entre outras.

Os estudantes também recebem alimentação escolar adequada ao tempo maior em que permanecem na unidade educacional.