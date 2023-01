Imagem ilustrativa/Arquivo Bem Paraná

O tráfego do Litoral para Curitiba, pela BR-277, tinha fila de 20 km no km 42, segundo o acompanhamento feito pelo Centro de Operações Integradas do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DOI-DER-PR) nesta noite de domingo (22). Não havia fila no sentido inverso.

Acompanhe em tempo real pelo Twitter do DER: