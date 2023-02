Movimento na tarde de ontem na BR-277 (Franklin de Freitas)

A manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (22) deve ser de movimento intenso nas rodovias que cortam o Paraná, sobretudo no acesso para Curitiba. Como em todo o fim de feriado prolongado, trechos entre os estados vizinhos (SP e SC) de rodovias federais devem ter alto fluxo de veículos até a tarde.

Na terça-feira (21), o tráfego entre Curitiba e o Litoral, por exemplo, foi alto, mas sem grandes congestionamentos. Segundo o Twitter do Centro de Operações Integradas do Departamento de Estradas de Rodagem, o tempo médio no fim da tarde entre Paranaguá e Curitiba estava em 1h15.



O Litoral do Paraná foi um dos locais que mais recebeu visitantes. Estimativas das associações do Litoral era de que o Carnaval levasse 2 milhões de visitantes aos municípios praianos. Só a Guaratubanda, na segunda-feira (20), reuniu 600 mil pessoas, segundo a Polícia Militar.



Na BR-116, entre Curitiba e Santa Catarina, a estimativa da Concessionária Autopista Planalto Sul era de aumento de 36% do fluxo de veículos. Nesta quarta, entre 10 e 18 horas era esperado o período de maior movimento.



No trecho da BR-376, entre Curitiba e o Litoral catarinense, era esperada uma alta de até 68% no fluxo de veículos no feriado, com maior fluxo previsto para as 10 e 17 horas desta quarta, com média diária de mais de 58 mil veículos por dia.



Lembrando que nesta quarta, das 6 às 14 horas, há restrição de circulação de veículos pesados em trechos das BRs 277 e 376, no sentido Curitiba, nos pontos onde ocorreram deslizamentos e onde acontecem obras de recuperação de encostas.