Atuando no controle aduaneiro, BPFron aumenta as apreensões de drogas em 2022 – Foto: SESP-PR

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), unidade especializada da Polícia Militar do Paraná (PMPR), registrou crescimento em seus índices de combate à criminalidade durante o ano de 2022. No ano passado, a unidade apreendeu 78 toneladas de drogas, volume 88% maior do que o registrado em 2021, quando foram apreendidas aproximadamente 42 toneladas. O Batalhão é encarregado do policiamento ostensivo e preventivo nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Argentina.

Leia mais no blog Plantão de Polícia.