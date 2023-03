02.04.2021 – Iluminação especial pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo – Foto Gilson Abreu/AEN

Para marcar o “Abril Azul”, mês do autismo, a Secretaria estadual do Desenvolvimento Social e Família promove no próximo dia 4 (quarta-feira) o webinar Inclusão da Pessoa com Autismo no Estado do Paraná – Possibilidades e Desafios. O evento tem o apoio da Coordenação da Política Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Escola de Gestão.

O webinar será no modelo híbrido e ocorre presencialmente no auditório do Ministério Público do Paraná. Inscrições por este link.

Participam do encontro especialistas no tema, que discutirão assuntos importantes para os avanços na inclusão da pessoa com autismo nas políticas públicas no Paraná.

Confira a programação:

14h – Abertura – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família

– Secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família Rogério Carboni

– Diretor de Políticas Públicas para a Família – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Família – Ronaldo Olmo

14h15 – Mesa-Redonda: Inclusão da Pessoa com Autismo no Estado do Paraná – Possibilidades e Desafios. Abertura com Maria de Fátima Joaquim Minetto

14h30 – Representante do Ministério Público do Paraná – Luciana Linero

14h45 – Representante da Secretaria de Estado da Saúde – Aline Jarschel de Oliveira

15h – Representantes da Secretaria de Estado da Educação – Professora Maíra de Oliveira e Claudia Camargo Saldanha

15h15 – Representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (CPCD) – Felipe Braga Cortes

15h45 – Onda-Autismos: Fábio Cordeiro

16h – Centro de Diagnóstico e Intervenção do Neuro Desenvolvimento – CEDIN: Amanda Bueno

16h15 – Instituto Ico Project – Elyse Matos

16h30 – Interação dos participantes presencial e online com relação aos temas tratados