Pedro Ribas/SMCS

Os 41 anos do Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, comemorados nesta terça-feira (28/3), serão marcados por homenagem a um dos mais antigos moradores do local e uma visita guiada para estudantes da Escola Municipal Prof. Antonio Pietruza, com a participação da Família Folhas no final.

O chimpanzé Bob, com 60 anos de idade, vai ganhar bolo, o que poderá ser conferido pelos curitibinhas que estiverem por lá às 14h. Bob é um dos animais que, após apreensão irregular, ganharam uma vida melhor no Zoo de Curitiba.

As atividades do Centro de Educação Ambiental continuam normalmente, no horário de visitação da unidade de conservação, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

Um senhor chimpanzé

Além de estar no rol de moradores antigos do Zoo, Bob é também o sétimo chimpanzé mais velho do mundo, de acordo com o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

“Descobrimos recentemente essa informação nas conversas e trocas que fazemos com especialistas na espécie. Nada mais justo que ele seja lembrado e homenageado nos 41 anos do Zoológico de Curitiba”, explicou.

No Zoo de Curitiba desde 2008, ele viveu em um circo por muito tempo, até ser resgatado e levado, inicialmente, ao Zoológico de Pomerode (SC). Aqui já vive em um recinto confortável, com alimentação balanceada, cuidados para conforto térmico e bem-estar. Em 2020, depois de bastante tempo sozinho, ganhou um amigo, o Pipo, que veio do Rio Zoo.

Animais nativos da África, os chimpanzés são bastante semelhantes aos seres humanos e têm habilidades para desenvolver ferramentas com gravetos e pedras para quebrar sementes e frutos para alimentação e defesa. Estão ameaçados de extinção e a população se encontra em decréscimo acentuado. Hoje, há menos de 300 mil indivíduos em vida livre, segundo as estimativas.

Visita guiada com a Família Folhas

Convidados especiais da festa, os estudantes da Escola Municipal Prof. Antonio Pietruza, terão uma perspectiva diferente do Zoo nesta terça. A visita guiada deles pelos recintos para entender a importância da preservação da fauna e do combate ao tráfico de animais silvestres termina com a presença da Família Folhas.

Referência de conservação e bem-estar animal

O Zoo é responsável pelo cuidado de mais de 1,8 mil animais, que ficam na área de visitação. São cerca de 589 mil metros quadrados, com mais de 160 recintos. Entre os animais, estão alguns de espécies nativas ameaçadas, inseridos em programas nacionais de conservação.

Mais de 70% dos animais vieram de situações de intervenção humana que impossibilitaram sua soltura na natureza (apreensões, tráfico, circos e maus-tratos). Hoje, recebidos pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs), também encontram abrigo e cuidado na unidade de conservação do Alto Boqueirão.

Em 2022, a unidade foi certificada pela Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) e pela Wild Welfare, instituição internacional que atesta o bem-estar de animais mantidos em cativeiro. E deu início à construção de oito novos recintos, ambientes estruturados especialmente para o bem-estar animal.

“Há ainda novo contrato de revitalização que propõe diversas melhorias, como a reforma das vias internas e de espaços aos visitantes, além das intervenções da ligação da rede de esgoto pela Sanepar”, completou o diretor.

Serviço: 41 anos do Zoo de Curitiba

Data: 28/3 (terça-feira)

Local: Rua João Micheletto, 1.500 – Alto Boqueirão

Visitação

Horário: das 10h às 16h

Comemoração com o Bob

Horário: 14h