Daniel Castellano/SMCS

Começam na próxima segunda-feira as obras de implantação de rede coletora de esgoto no Zoológico de Curitiba pela Sanepar. Para a realização dos trabalhos, o Zoo ficará fechado de segunda a sexta-feira. No sábado, o funcionamento volta ao normal.



Serão três quilômetros de rede, além de uma estação elevatória para bombear o esgoto para a estação de tratamento Padilha Sul.



O serviço atenderá os banheiros utilizados por visitantes e funcionários e, também, os recintos dos animais. Atualmente, o zoológico conta com fossas sépticas. Além da implantação da rede de esgoto, o Zoológico de Curitiba vem passando por outras obras, como recapemaneto e recntos novos.