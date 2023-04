(Divulgação)

Até o início do segundo semestre deste ano, o Zoológico de Curitiba participa de um projeto de Educação Ambiental pela conservação dos muriquis-do-sul em escolas da rede municipal de Castro, na região dos Campos Gerais.

O objetivo do trabalho, uma união de esforços da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba e o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec), é sensibilizar alunos e professores do Ensino Fundamental para a presença e importância ecológica do grupo de primatas nas proximidades das comunidades rurais do município.

Para o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, o projeto é um exemplo de conservação integrada. “O Zoo, como reconhecido centro de reprodução de animais fora da natureza, referência em educação ambiental e bem-estar animal, também dá a sua contribuição na conservação na natureza”, ressaltou.

A Prefeitura de Castro e Secretaria Municipal de Educação local também fazem parte das ações.

Cronograma

O curso de formação para os professores aconteceu em 19 de abril, mesmo dia em que foi lançado um desafio de desenho para os alunos. Doze desenhos de muriquis serão selecionados para montar um calendário de 2024.

“Durante o curso, eu apresentei a questão da sensibilização ambiental e a importância ecológica desses animais. Já o pesquisador do Lactec, Robson Hack, apresentou as especificidades desta comunidade que vive na região de Castro”, contou a Coordenadora da Divisão de Educação para a Conservação da Fauna na Prefeitura de Curitiba, Claudia Bosa.

Nos meses de maio e junho, o projeto irá também preparar o teatro de fantoches “Monalisa, é você?”, que conta mais sobre a muriqui Monaliza, órfã entregue aos cuidados do Departamento de Pesquisa e Conservação de Fauna da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2020.

Os alunos e professores mais engajados ainda serão contemplados com uma visita ao Zoológico Municipal de Curitiba, já considerado padrinho da espécie pela Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab).

Voltado à preservação ambiental e pesquisa de inovação, o Lactec administra o Projeto de Conservação dos Monos no Paraná, desde 2015, e palestrou sobre as comunidades de muriquis que vivem na região de Castro.

Visita à família

Em 2020, o Zoo de Curitiba deu boas vindas a mais um membro da família de monocarvoeiros (muriquis-do-sul), espécie em perigo de extinção. O casal de muriquis Fernanda e Aguirre já havia tido outros três filhotes, a Maria Esther, que chegou em agosto de 2018, e seus irmãos David Ferrer e Roger Federer.

Hoje, são cinco os muriquis-do-sul que vivem em comunidade no Zoo de Curitiba: Fernanda, Aguirre, Roger, Naomi e Serena. A Monalisa recebe cuidados especiais, devido ao seu comportamento, visando o seu bem-estar.

A família passa pelos cuidados especiais do programa de conservação e representa importante grupo reprodutivo sob cuidados humanos no país, ajudando também no Zoo a sensibilizar os visitantes para evitar os perigos da caça e da destruição do habitat natural.

O muriqui-do-sul

O muriqui-do-sul, oriundo da Mata Atlântica, tem sua distribuição geográfica nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. No Paraná, a presença da espécie está confirmada desde 2002, ano em que se iniciaram atividades de preservação e proteção da espécie.

Hoje, existem nove grupos da espécie conhecidos para o Estado do Paraná, sendo três na cidade de Castro, um em Doutor Ulysses, um em Sengés, outro em Adrianópolis e três em Cerro Azul. Atualmente a espécie encontra-se na categoria Criticamente em Perigo no nível mundial.