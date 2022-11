O Paris Saint-Germain vai oferecer aos seus torcedores a oportunidade de adquirir as camisas usadas nas partidas por seus jogadores em leilão. Esta iniciativa responde à ambição do clube de aproximar-se cada vez mais dos seus fãs e ganhar maior popularidade dentro e fora da França. O clube promete doar parte dos fundos arrecadados para instituições de caridade.

Após cada partida do PSG, várias camisas de jogadores importantes como Neymar, Messi e Mbappé serão colocadas para serem leiloadas no site oficial do clube, onde os torcedores poderão fazer lances.

Fabien Allègre, diretor de marca do Paris Saint-Germain, disse: “A camisa é o símbolo máximo do amor que os torcedores têm por seu time e seus jogadores. Para cada um de nós, é um símbolo de orgulho, paixão e esperança. Com esta nova oferta, o clube dá a oportunidade a todos os seus fãs de adquirirem um objeto rico em emoções e assim se aproximarem dos seus jogadores preferidos.”

Apesar de contar com um time poderoso, repleto de craques, o Paris Saint-Germain ainda não conquistou seu maior objetivo, que é a Liga dos Campeões. Sagrou-se campeão francês em dez oportunidades (21/22 , 19/20 , 18/19 , 17/18 , 15/16 , 14/15 , 13/14 , 12/13 , 93/94 e 85/86) e atualmente lidera o campeonato nacional, após 15 rodadas, com 41 pontos, cinco à frente do Lens, segundo colocado.