Você já ouviu falar em bênção das mochilas? É uma bênção de “volta às aulas” que propõe o encontro entre a Igreja, a família e a escola.

A tradição teve início em algumas dioceses da Itália, onde estudantes encontravam-se com o Papa Bento XVI todos os anos, carregando suas mochilas e ao final da missa recebiam esta bênção especial.

A mochila é o símbolo dos sonhos e projetos que carregamos dentro de nós. Ao receberem esta bênção, as crianças são convidadas a pensar na comunidade educativa como um lugar de solidariedade, amizade, fraternidade e amor.

O Papa Francisco, no final de 2019, lançou um grande desafio aos educadores, estudantes e familiares: participar de um grande Pacto Global pela Educação. Uma verdadeira aliança entre escola, família e sociedade para que se possa colocar cada vez mais no centro do processo educacional o desenvolvimento integral da pessoa, ajudando as novas gerações a assumirem como princípio de suas vidas o humanismo solidário e a proteção da Casa Comum.

E como estamos no início do ano letivo, algumas paróquias da Arquidiocese de Curitiba promovem momentos celebrativos para abençoar os estudantes. Confira algumas paróquias e a data em que as bênção irão acontecer:

Missas dos estudantes neste domingo (12)

Paróquia Perpétuo do Socorro, às 11 horas

Paróquia Nossa Senhora das Mercês, entre 10 e 12 h (pedem doação de 1 quilo de alimento ou material escolar)

Paróquia São João Batista, 10 horas