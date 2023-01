Pai e mãe com surdez, recebem assistência de intérprete de Libras durante o parto. Na foto, a intéprete da Central de Libras, Sandra Mara Mathias, repassa informações da médica aos pais. Curitiba, 18/01/2023. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Janeiro de 2023 começou com ótimas notícias para a família da Jessica Cordeiro Lopes Pereira e do Hilário José Vieira Piaunoski. A segunda filha do casal nasceu na segunda-feira, dia 16 de janeiro, de parto humanizado (normal) na maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Jessica e Hilário são surdos e todo o pré-natal e o nascimento da bebê Mariana Isabel foram acessíveis e tiveram o acompanhamento da intérprete Sandra Mara Mathias, da Central de Libras do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba.

Nesta quarta-feira (18/1), Jessica teve alta do hospital e todas as orientações da equipe médica e de enfermagem também foram interpretadas em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para a família: os cuidados com a amamentação, a medicação necessária que a Jessica precisa tomar, além dos cuidados com a alimentação.

“Foi muito importante uma intérprete acompanhar o parto, ter essa acessibilidade de informações. Eu tive muita dor, mas quando nasceu foi uma emoção muito grande, estou muito feliz”, contou Jessica.

Quando ela teve a primeira filha, há 9 anos, ela não teve esse acompanhamento com interpretação em Libras e foi bem difícil a comunicação com os médicos. “É muito importante esse serviço, se não temos acessibilidade podemos fazer a medicação errada”, disse Jessica.

A família conheceu a intérprete Sandra Mara Mathias em 2016, quando Jessica estava grávida e a maternidade contatou a Central de Libras da Prefeitura para dar a notícia que o bebê tinha falecido aos noves meses de gestação. A Jessica iria passar pelas dores do parto, mas o bebê estava morto. Desde então, a família sempre que precisa chama a Sandra para ajudar em consultas médicas e em outros serviços.

Informação completa

A avó de Mariana e mãe de Jessica, Elizabeth Cordeiro Lopes, afirmou que o acompanhamento com interpretação de Libras em consultas médicas é fundamental para pessoas surdas. “Faz muita diferença, com esse serviço a informação chega completa. Às vezes o que os médicos dizem é complexo, daí tudo é explicado certinho. Nós como família ficamos muito mais tranquilos”, disse Elizabeth.

“Todos os serviços que oferecemos no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência são para promover a inclusão das pessoas com deficiência e deixá-las mais seguras para fazer suas atividades”, explicou a diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Denise Moraes.

Vinculado à Secretaria do Governo Municipal (SGM), o Departamento atua de maneira transversal, interagindo com vários outros setores e secretarias municipais, como a FAS (Fundação de Ação Social), a FCC (Fundação Cultural de Curitiba), Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e Instituto Municipal do Turismo. Dessa forma, viabiliza projetos e assegura que os requisitos de acessibilidade estejam cada vez mais presentes nos vários projetos e programas do município.

Serviço gratuito

A Central de Libras é um serviço gratuito para a comunidade surda que oferece acessibilidade de comunicação. “Acompanhamos as pessoas surdas em qualquer local que tenha necessidade de comunicação, como serviços de saúde, justiça e empregabilidade”, explicou a intérprete Sandra Mara Mathias. Para esse acompanhamento é preciso marcar e ver se a agenda da equipe está livre.

O atendimento é virtual, pelos telefones 3221-2262 e 99255-8206 (mensagem e WhatsApp) e também presencialmente no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Rua Schiller, 159, Cristo Rei.