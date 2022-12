“(Acertar com o Sevilla) É o melhor para voltar a mostrar o meu futebol. Quero continuar ganhando e é por isso que estou aqui.” Desta maneira, o meia Isco chegou ao Sevilla, confiante em volta por cima na vitoriosa carreira. Nesta quarta-feira, após somente 19 partidas disputadas, o clube anunciou o rompimento do acordo de dois anos em “comum acordo”.

Dono de 19 títulos em nove anos com o Real Madrid – estava encostado com Carlo Ancelotti no começo da nova temporada -, Isco era nome de confiança do técnico Julen Lopetegui, que apostava em seu futebol. Mas a queda do treinador pela falta de resultados e a chegada de Jorge Sampaoli em Sevilha acabaram novamente deixando o meia sem espaços em um clube.

Em reunião com a direção do clube, chegou a um acordo para o rompimento do vínculo. “O Sevilla FC e o futebolista Isco Alarcón chegaram a um acordo para rescindir o contrato que unia ambas as partes desde que o jogador ingressou na entidade no verão passado, após terminar a passagem pelo Real Madrid”, anunciou o Sevilla.

Isco chegou ao clube em agosto e disputou um total de 19 partidas oficiais, sendo 12 partidas no Campeonato Espanhol, seis na Liga dos Campeões e uma na Copa do Rei. Ele marcou um gol contra o FC Copenhagen e deu três assistências.

“O clube deseja a Isco toda a sorte do mundo em seus novos desafios profissionais”, afirmou o Sevilla. O jogador de 30 anos é agente livre e buscará novo clube para iniciar 2023.