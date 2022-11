Quem acompanhou a segunda metade dos anos 1980 sabe que, aqui no Brasil, o grupo RPM foi um dos grandes destaques do chamado BRRock. Em seu novo show, Rock Popular, Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, reúne clássicos do gênero. Entre as canções selecionadas, estão Loiras Geladas, Rádio Pirata, Olhar 43 e Vida Real, tema do Big Brother Brasil.

Paulo também mostrará sua nova canção, Herói Made in Brazil, que traz uma crítica ao País. “O rock tem atitude, postura, pensamento crítico. Ele é primo-irmão das canções de protesto e da folk music”, diz.

“Sempre me cobraram canções com esse viés, como Alvorada Voraz e Revoluções por Minuto, que foi censurada em 1985 e até hoje não sei o porquê. O fato é que vivemos um momento em que, pela primeira vez, os brasileiros conhecem todos os juízes do STF e não sabem a escalação da seleção brasileira”, diz o cantor.

Entre as incursões fora de seu repertório, estão uma releitura de Gita, sucesso de Raul Seixas, uma versão acústica de Ovelha Negra, de Rita Lee, além de canções de Renato Russo e Cazuza. Paulo também inclui no show, como homenagem à cantora Gal Costa, a canção Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, lançada por ela em 1968. O cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu na terça, 22, também será homenageado.

Hoje (25), 22h. Audio. Av. Francisco

Matarazzo, 694, Barra Funda.

R$ 80/R$ 200; bit.ly/pauloricardosp.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.