Atendimento Redação/AE

Telefone: (011) 3856-2686

E-mail: atende.ae@grupoestado.com.br

===============

MATÉRIAS DO DIA

===============

COPA DO MUNDO/CAMARÕES X BRASIL/APRESENTA – Enviamos apresentação da terceira partida da seleção brasileira no Catar, marcada para esta sexta-feira, com entrevistas coletivas de Tite e Daniel Alves.

COPA DO MUNDO/RODADA – Enviamos relatos e vestiários dos quatro jogos marcados para esta quinta-feira: CROÁCIA X BÉLGICA (12h), CANADÁ X MARROCOS (12h), JAPÃO X ESPANHA (16h) e COSTA RICA X ALEMANHA (16h). PARA COPA 2022

COPA DO MUNDO/APRESENTA – Enviamos apresentações dos demais três jogos agendados para sexta-feira: COREIA DO SUL X PORTUGAL, GANA X URUGUAI e SÉRVIA X SUÍÇA. PARA COPA 2022

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as principais notícias envolvendo jogadores e seleções que estão no Mundial do Catar. PARA COPA 2022

BASQUETE/NBA – Acompanhamos a rodada do basquete profissional dos Estados Unidos, com destaque para as principais equipes. PARA NI