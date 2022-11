O Paysandu é o campeão da Copa Verde 2022. O Papão é tricampeão – 2016, 2018 e 2022 – e o Vila Nova é vice-campeão pelo segundo ano seguido, porque ano passado perdeu o título para o Remo. Na noite deste sábado, o Paysandu venceu o rival nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal. No jogo de ida, em Belém (PA), houve empate sem gols.

A segunda partida da decisão aconteceu no estádio Serra Dourada. O jogo decisivo da competição nacional foi repleto de drama, emoção e gol no último minuto. O campeão garantiu um prêmio de R$ 150 mil e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2023, o que já lhe assegura algo perto de R$ 2 milhões em premiação futura.

Quase 25 mil torcedores viram o jogo, bastante intenso. O Vila Nova abriu o placar com Matheuzinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Paysandu sempre tentou o empate que saiu somente aos 49 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de João Vieira, que pegou o goleiro Tony no contrapé.

Nos pênaltis, os paraenses acertaram com Marlon, Ricardinho, João Viera e Patrick Brey, sendo que apenas Gabriel Davis errou. Pelo Vila Nova marcaram Wagner, Alex Silva e Rafael Donato, errando Sousa e Diego Tavares.

A torcida do Vila Nova compareceu em grande número ao Serra Dourada, com um público pagante de 23.782 e total de 24.591 torcedores, proporcionando uma renda de R$ 496.410,00.