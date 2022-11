O vice-presidente do PT, deputado Josué Guimarães (PT-CE), disse que a “prioridade absoluta” do novo governo é a aprovação da PEC da transição. “Excepcionalizar o teto para atender uma questão que é central para dar os R$ 600 para as famílias beneficiadas e R$ 150 adicional por criança até 6 anos. Isso é fundamental para o País funcionar e não é irresponsabilidade fiscal. Não é gastança, é o mínimo para colocar a casa em ordem e iniciar recuperação da economia”, disse Guimarães em entrevista à CNN na manhã deste domingo, 27.

Guimarães defendeu que o texto da PEC incorpore R$ 175 bilhões acima do teto e mantenha os gastos com Bolsa Família fora do teto de gastos por quatro anos. “Caberá ao Senado nesta semana dar o veredicto nesta semana de qual será a proposta. O nosso compromisso na Câmara é votar o texto que saía do Senado”, apontou, acrescentando que a ida de Lula a Brasília deve contribuir para se chagar a um consenso sobre o tema.

O deputado também disser que o Partido dos Trabalhadores pode fechar o seu apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL). “Começamos a dialogar com ele (Lira) sobre nossa participação na reeleição dele, tendo em vista os interesses do governo. Nesta semana podemos fechar essa construção e, evidentemente, anunciar a posição oficial do PT”, afirmou.

“Acredito que até quarta-feira se o texto da PEC da transição for apresentado no Senado e a ação política com bloco que está discutindo reeleição de Lira e aprovação da PEC avançar. Espero que até quarta-feira a gente desate esse nó e tenha oficialmente o texto da PEC”, acrescentou.

Guimarães acredita que a definição possa ocorrer na próxima terça-feira (29), quando a bancada do PT e a federação Brasil da Esperança possuem encontros para tratar do tema. Guimarães não respondeu diretamente se o apoio a Lira está condicionado à aprovação da PEC da transição, mas afirmou que Lira tem compromisso com a aprovação do texto e que a PEC é um dos assuntos tratados com ele, além da reeleição.