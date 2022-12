Depois de uma temporada frustrante, sem nenhum título de peso, o atacante Hulk olha para 2023 com esperança. Bem-humorado, o experiente jogador até brinca sobre seu maior objetivo para a próxima temporada e diz que pediu o título da Copa Libertadores de presente ao Papai Noel.

Não por acaso. Em 2023, o Atlético vai celebrar 10 anos da sua primeira conquista na maior competição da América do Sul. O próximo ano também será especial ao Atlético por conta da futura inauguração do seu estádio.

“É uma marca especial, dez anos, e seria especial ganhar esse ano. É um dos meus pedidos ao Papai Noel”, brincou o atacante. “Em todas as minhas entrevistas pós-Brasileiro, sempre disse que meu maior sonho era ganhar a Libertadores com o Galo e espero realizar esse sonho.”

Ele também lembrou de brigar por este título numa temporada em que o time deve jogar em sua nova arena. “É o ano de inauguração da Arena MRV e a gente quer entrar no estádio já ganhando títulos”, comentou.

Nesta quarta, o Atlético conheceu seu primeiro adversário na Libertadores. Será o Carabobo, da Venezuela, na segunda fase preliminar. Se confirmar o favoritismo, o time mineiro vai enfrentar na terceira e última fase preliminar o vencedor do duelo entre a Universidad Católica (Equador) e o Millonarios (Colômbia).

“Pessoalmente, vou tentar me superar, fazer com que os meus números melhorem porque assim vou poder ajudar meus companheiros em campo e, o mais importante, continuar ganhando títulos e escrevendo uma linda história com essa camisa”, disse Hulk, ao projetar a temporada 2023.

Hulk fez um apelo coletivo também. Ele lembrou que o time ficou devendo neste ano, sem sucesso nas grandes competições, após se destacar em 2021, com os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão, além de uma semifinal na Libertadores.

“Quando a gente entra nas competições com o Atlético, pelo elenco que tem e pelo investimento que faz, temos que entrar em todas para ganhar, respeitando os adversários, mas trabalhando forte e consciente de que temos time para ganhar”, comentou o atacante.