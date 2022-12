Novo boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein informa que Pelé voltou a apresentar melhora no seu quadro de saúde. Ele está internado desde a terça da semana passada. Em entrevista concedida por suas filhas ao programa “Fantástico”, da Rede Globo, no domingo, foi revelado que o craque teve que tratar infecção respiratória causada pela covid-19 algumas semanas antes da internação.

“O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, diz o documento.

Pelé recebeu mensagens de apoio na última segunda-feira durante os jogos da Copa do Mundo. Jogadores da seleção brasileira levaram uma faixa a campo com o nome do Rei do Futebol após a classificação às quartas de final do Mundial. Antes, torcedores nas arquibancadas do Stadium 974 apresentaram um bandeirão com sua imagem e a mensagem “Get well soon” (“Fique bem logo”, em português).

Nos últimos dias, Pelé tem recebido apoio e mensagens de carinhos ao redor do mundo. Craque da seleção francesa, Kylian Mbappé também pediu que seus fãs torçam pela recuperação de Pelé. “Ore pelo Rei”, escreveu. Mbappé é um dos destaques da atual Copa do Catar. Atacante da Inglaterra, Harry Kane também foi às redes sociais para desejar a melhora do “Rei do futebol”.

No domingo, torcedores do Santos se reuniram na manhã em frente ao hospital para fazer uma vigília pelo Rei do Futebol.

Em 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer no cólon (região do intestino) e passou por uma cirurgia em seguida, em setembro. Desde então, faz tratamento quimioterápico.