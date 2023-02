PPCR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforçou o trabalho de perícias com equipe de papiloscopistas durante o Verão Maior Paraná, no Litoral do Estado. O objetivo é otimizar o trabalho de investigação em ocorrências registradas no decorrer da temporada e colaborar na produção de provas técnicas relativas à identificação humana. São 14 profissionais específicos nessa função.

Dentre os trabalhos desenvolvidos estão perícia de local de crime, perícia necropapiloscópica, retrato falado e identificação criminal. Cada um desses serviços contribui positivamente na elucidação de crimes e identificação de vítimas e criminosos.

Durante a primeira fase do Verão Maior Paraná, que aconteceu do dia 16 de dezembro a dia 20 de janeiro, a equipe realizou 55 confirmações de identidade. Através do sistema, os policiais acessaram e confirmaram a identidade de pessoas cadastradas com RG ou CNH no Paraná.

Os papiloscopistas também realizaram 24 coletas criminais e vistoriaram 19 locais de crime, entre eles uma casa que foi furtada em Matinhos e no trapiche em Antonina, onde um barco foi roubado. A equipe também realizou seis comparações faciais. Nestes casos, foram comparadas imagens de câmeras de segurança ou fotos com imagens dos possíveis suspeitos.

Já a perícia necropapiloscópica foi realizada por meio de coleta de impressões digitais em cadáveres em variados estados de decomposição, a fim de identificar vítimas de crimes. Durante o período citado, foi realizada uma coleta necropapiloscopica de um homicídio ocorrido em Paranaguá. “Em menos de 24 horas fizemos a coleta, o envio das informações pra Curitiba e a resposta à delegacia e ao IML”, conta o papiloscopista Danilo Lemos

Lemos explica que os trabalhos periciais auxiliam no curso da investigação e fortalecem o inquérito policial. “O rol de perícias desempenhadas no Litoral é grande, e os resultados ajudam o processo de responsabilização”, disse. O material coletado nas perícias passa por um processo de levantamento, revelação e confronto com a digital de possíveis suspeitos de crimes.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.