As lições da classificação sobre o Brasil podem pavimentar o caminho da Croácia para tentar alcançar a sua segunda final de Copa do Mundo seguida. O atacante Perisic afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira, que o desempenho apresentado contra a equipe do técnico Tite, pelas quartas de final, mostrou uma seleção madura e com condições de passar pelos argentinos.”Se jogarmos da mesma forma que enfrentamos o Brasil, tudo é possível”, disse.

Ainda sob o efeito do entusiasmo por ter deixado pelo caminho uma seleção que era considerada favorita ao título, o atacante do Tottenham falou sobre o ambiente que cerca a concentração da Croácia.

“É uma sensação incrível chegar à semifinal. Porém, como jogadores, queremos estar na decisão. E pode ter certeza de que faremos o possível para conseguir atingir esse objetivo. Vamos sair para jogar o melhor possível do minuto um ao noventa. Tanto na defesa como no ataque”, afirmou o atacante.

Perisic falou sobre o desgaste da equipe, que precisou disputar duas prorrogações nesta edição do Mundial. Ele comentou ainda que o trabalho está sendo bem feito e que agora o momento é de superação.

Reconhecimentos pessoais e recordes alcançados com a seleção devem ficar em segundo plano, de acordo com o atleta, para que o foco na classificação tenha êxito. “É um sonho de todos no elenco e sabemos das nossas possibilidades. Vamos superar tudo.”

Argentina e Croácia abrem as semifinais da Copa do Mundo nesta terça-feira. A partida acontece no Lusail Stadium, às 13 horas (de Brasília). Já o outro jogo desta fase, entre França e Marrocos, vai ser realizado na quarta, no Al Bayt Stadium, também às 16 horas (de Brasília).