Tânia Rêgo/ABr

A Diretoria Executiva da Petrobras aprovou, na quinta-feira (13/4), em caráter piloto, a possibilidade do teletrabalho de cinco dias da semana para todos os empregados com deficiência registrados na companhia, conforme previsto na legislação que trata sobre Pessoas com Deficiência (PCDs) e com base na análise da área de Saúde da empresa. A partir de 1/5, o público elegível – PCDs incluídos no cadastro da Petrobras que atuam em regime administrativo – poderá solicitar esse modelo alternativo de teletrabalho.

A decisão da Diretoria Executiva foi subsidiada pelo trabalho de um grupo composto por representantes das entidades sindicais, pessoa com deficiência, responsável por pessoa com deficiência, Gabinete da Presidência, área de Saúde e RH.

“Entre os compromissos que assumimos na nossa gestão, o olhar para as pessoas ocupa o espaço mais nobre. Como empresa, temos o dever de escutar e cuidar, empenhados em conciliar as necessidades do negócio e as demandas individuais. Por isso, aprovamos um modelo piloto de teletrabalho de cinco dias na semana para as pessoas com deficiência. Uma Petrobras mais diversa e inclusiva é também uma Petrobras mais forte e melhor para se trabalhar”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

A adesão à proposta de teletrabalho integral será voluntária. O empregado precisa atuar no regime administrativo e poderá optar pelo modelo a qualquer tempo, bem como poderá retornar ao modelo híbrido ou presencial a qualquer momento.

O olhar para a pessoa com deficiência tem ganhado um espaço cada vez maior na Petrobras. Nos últimos dois anos, a empresa desenvolveu um plano de Melhoria da Acessibilidade, com mais de 80 ações implementadas, considerando adaptações em ambientes físicos, recursos tecnológicos e campanhas de sensibilização. Recentemente, a empresa ampliou de 5% para 8% a reserva de vagas em processo seletivo público, como forma de aumentar a representatividade no efetivo. Com a possibilidade do teletrabalho 5 dias da semana para esse público, a empresa também busca aumentar a atratividade nos próximos processos seletivos.