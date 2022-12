A Petrobras informou que sua diretoria executiva aprovou o encerramento do processo competitivo para venda da Usina Termelétrica de Canoas (UTE Canoas). Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que apesar dos esforços envidados nesse processo, não foi possível obter condições comerciais adequadas para a concretização da transação, optando-se pelo seu encerramento.

A Petrobras diz que avaliará seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão. “A companhia segue reavaliando periodicamente seu portfólio de ativos e reforça o seu compromisso com a ampla transparência dos processos de desinvestimentos e de gestão de seu portfólio. A UTE Canoas é um ativo da Petrobras localizada no município de Canoas (RS). A usina é bicombustível, podendo operar com gás natural ou óleo diesel, com potência instalada de 249 MW.