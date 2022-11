O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu à taxa anualizada de 2,9% no terceiro trimestre deste ano, informou a agência oficial de estatísticas do país, a Statcan, nesta terça-feira. A leitura superou a previsão do mercado, de alta anualizada de 1,5%, segundo a Dow Jones Newswires.

Em relação ao segundo trimestre do ano, o PIB teve avanço de 0,8% entre julho e setembro, mantendo o crescimento trimestral anterior.

Ainda de acordo com a Statcan, a leitura do segundo trimestre foi levemente revisada para baixo, de expansão anual de 3,3% a 3,2%.

*Com informações de Dow Jones Newswires